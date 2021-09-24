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futebol

Invicto contra o Corinthians, Abel terá o Dérbi mais parelho desde sua chegada ao Palmeiras

Treinador português soma duas vitórias e dois empates em quatro clássicos diante do rival
...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 08:00
Crédito: O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque (Cesar Greco
O Palmeiras encara o Corinthians no sábado (25), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Verdão não perde para seu rival há sete jogos, sendo quatro sob o comando de Abel Ferreira.Desde que chegou ao Verdão, o treinador português soma duas vitórias, incluindo o 4 a 0 no Brasileirão de 2020, e dois empates. O duelo de sábado será a primeira vez que Abel comandará um Dérbi no qual não mandará a campo uma equipe com claro favoritismo à vitória.Ainda não se sabe se o Palmeiras jogará com força máxima, tendo em vista o duelo decisivo pela semifinal da Libertadores na próxima terça-feira (28), contra o Atlético-MG, no Mineirão. Além disso, a equipe adversária se reforçou bastante desde os últimos clássicos, com contratações de jogadores renomados como Róger Guedes, Willian, Renato Augusto e Giuliano.
Na vice-liderança a sete pontos de distância do Atlético-MG, o Alviverde deseja se manter na briga pelo título nacional e, por isso, Abel Ferreira pode escalar os titulares contra o Corinthians.

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