Invicto contra o Corinthians, Abel terá o Dérbi mais parelho desde sua chegada ao Palmeiras

O Palmeiras encara o Corinthians no sábado (25), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Verdão não perde para seu rival há sete jogos, sendo quatro sob o comando de Abel Ferreira.Desde que chegou ao Verdão, o treinador português soma duas vitórias, incluindo o 4 a 0 no Brasileirão de 2020, e dois empates. O duelo de sábado será a primeira vez que Abel comandará um Dérbi no qual não mandará a campo uma equipe com claro favoritismo à vitória.Ainda não se sabe se o Palmeiras jogará com força máxima, tendo em vista o duelo decisivo pela semifinal da Libertadores na próxima terça-feira (28), contra o Atlético-MG, no Mineirão. Além disso, a equipe adversária se reforçou bastante desde os últimos clássicos, com contratações de jogadores renomados como Róger Guedes, Willian, Renato Augusto e Giuliano.