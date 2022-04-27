Invicto ao lado de Gómez no Palmeiras, Kuscevic celebra parceria: 'Jogar com ele é fácil'

Nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Emelec-EQU, em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Como tem sido praxe na competição, Abel Ferreira mandará a campo um time alternativo, mas com uma zaga que jamais foi derrotada: Kuscevic e Gustavo Gómez. São eles que defenderão a meta alviverde.

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Parceiros de defesa nas duas primeiras rodada da competição continental, o chileno e o paraguaio estão invictos jogando juntos com a camisa palmeirense. São nove jogos, com sete vitórias, dois empates e apenas três gols sofridos.

Kuscevic, que vai ficar com a posição que tem sido de Murilo no time titular, comentou a parceria com Gómez. Além disso, ele destacou a importância de ter um bom elenco em que todos têm condições de defender o Verdão na busca para conquistar a primeira colocação geral na fase de grupos da Liberta.

- Eu acho que isso demonstra que temos um elenco, que todo mundo está preparado para jogar. É muito importante continuar assim para ficar bem na Libertadores e classificar no primeiro lugar geral - disse o chileno à TV do clube.

- Jogar com ele é obviamente muito fácil, ele é um jogador muito bom, que tem uma grande trajetória, que é de seleção, que tem muito tempo jogando aqui, falamos o mesmo idioma, então a comunicação é mais fácil também. Mas é o que eu falava antes, acho que tem que mostrar que todo mundo pode jogar, e é importante quem tiver a oportunidade de jogar, que faça o melhor e possa conquistar um bom resultado - completou.Kuscevic também comentou a força do Emelec na América do Sul e como eles aproveitam o fator casa. No entanto, o zagueiro disse que o Alviverde encara esse duelo como todos os outros: pelos três pontos e como uma final.

- O Emelec, todos sabem, é um time muito grande na América do Sul, será mandante, com sua torcida, são muito fortes em seu estádio, mas todos os jogos são três pontos para nós, não importa qual for o rival, encaramos como se fosse uma final e é isso que vamos fazer amanhã também.

Na última terça-feira, o Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo com o time equatoriano no Estádio Monumental de Guayaquil, que será palco da final da Libertadores deste ano, mas Kuscevic prefere não pensar nisso ainda. Objetivo agora é voltar para o Brasil com os três pontos na bagagem.

- Estávamos falando que é o estádio da final, está muito bom, mas é passo a passo, obviamente todos os times gostariam de estar aqui em outubro, mas há um caminho longo ainda. Esperamos sair com uma vitória e voltar feliz para São Paulo - concluiu.

O Palmeiras ostenta uma invencibilidade de 18 jogos fora de casa na Libertadores, recorde absoluto na história da competição. São 16 jogos como visitante, com mando do adversário, e dois em campo neutro (Maracanã e Centenário), justamente as duas últimas finais, ambas vencidas pelo Alviverde.

Nesta edição do torneio, o Verdão tem seis pontos e defende 100% de aproveitamento na primeira fase, com 12 gols marcados e apenas um sofrido após as goleadas por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira-VEN e 8 a 1 em cima do Independiente Petrolero-BOL. O Emelec é vice-líder do grupo, com dois pontos.