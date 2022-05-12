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Investigação aponta irregularidade em eleição presidencial do Inter; clube responde

Alessandro Barcellos foi eleito em 2020, mas conselheiros apontam irregularidades no pleito...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:58
A vida política do Internacional voltou a pegar fogo nesta semana e o tema da vez é a possível irregularidade na eleição presidencial, que colocou Alessandro Barcellos no poder, em 2020.
De acordo com a reportagem divulgada pelo Correio do Povo, o sistema utilizado no pleito apresentou falhas e a perícia informou que robôs teriam votado no atual mandatário.
Na eleição que Barcellos venceu, ele ficou com 16.522 votos, contra 9,6 mil de José Aquino Flores de Camargo.
Resposta
Diante da acusação, a diretoria do Internacional se manifestou rapidamente e divulgou uma nota oficial:
"Na tarde desta quarta-feira, a comunidade colorada tomou conhecimento pela imprensa de um laudo de perícia em ação direcionada contra o Sport Club Internacional e as empresas responsáveis pelo sistema de votação utilizado na eleição realizada em dezembro de 2020. Do Clube foi exigido, tão-somente, o fornecimento da lista digital dos associados que votaram, o que foi atendido e cuja integridade foi atestada pelo perito.
O laudo deixa claro a inexistência de qualquer favorecimento ou intervenção em favor de qualquer chapa, o que referenda o resultado do pleito. Nossas equipes técnica e jurídica estão analisando o documento para eventuais apontamentos técnicos que se façam necessários.
A nossa eleição de 2020 foi a maior da história de um clube no futebol brasileiro e temos plena confiança na lisura do processo. O Clube desde o início da ação se manteve à disposição para esclarecimentos.
O vazamento desse laudo de 108 páginas em menos de 24 horas de sua disponibilização no processo, que tramita em segredo de justiça, mostra a clara intenção de expor e difamar o Sport Club Internacional, o que deve ser lamentado por todos os colorados e coloradas."
Crédito: (RicardoDuarte/Divulgação/Internacional

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