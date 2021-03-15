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futebol

Invasão a área técnica de Miguel Ángel Ramírez pode render punição

Treinador ainda não está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e, portanto, não estava autorizado a estrear contra o Ypiranga...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 15:12
Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte
Apesar da felicidade da equipe técnica (e também certamente dos torcedores) do Internacional com a vitória por 4 a 2 sobre o Ypiranga além do retorno aos gramados de Paolo Guerrero, um fato pode acabar tirando de combate o técnico Miguel Ángel Ramírez antes mesmo dele efetivamente estrear.>Como está o Gauchão após quatro rodadasIsso porque, segundo publicação do advogado Gabriel Coccetrone na coluna 'Lei em Campo', do portal 'UOL', o caso onde o técnico espanhol "invadiu" a área técnica para dar instruções aos auxiliares deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).
As infrações previstas de acordo com o artigo a ser imputado na possível acusação levariam Ramírez a correr um risco de punição variando de uma a seis partidas além de multa direcionada ao Inter com variação de R$ 100 até R$ 100 mil.
Antes mesmo da divulgação da súmula do confronto onde posteriormente o árbitro Jean Pyerre Gonçalves de Lima relatou detalhadamente o fato, o procurador-geral do TJD-RS, Alberto Franco, já falava no tema.
- É preciso aguardar como o Tribunal vai interpretar as ações do técnico à luz do prejuízo à competição. Os artigos do CBJD que tipificam uma prática punível o fazem porque aquela prática, de alguma forma, prejudica o esporte e a competição desportiva. Assim, os julgamentos das ações daqueles que se submetem à justiça desportiva é realizado sob este prisma, sempre avaliando de que forma e em qual medida houve prejuízo ao esporte e à competição desportiva - colocou em entrevista ao portal 'ge'.
Dentro do que relatou o árbitro da partida disputada no Beira-Rio, apesar da ocorrência da infração, não houve reincidência no fato após o aviso dado a Osmar Loss, assistente que estava à beira do campo, além de frisar que o fato 'não causou qualquer tipo de prejuízo ao andamento da partida.'
Com ou sem punição a Miguel Ángel Ramírez, o Internacional volta a campo somente no domingo (21) quando visitará no Vale dos Sinos a equipe do Novo Hamburgo.

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