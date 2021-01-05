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‘Intruso’ na família, Gabriel está perto de realizar sonho e ser o terceiro Veron campeão da Libertadores

Atacante está recuperado de lesão e à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 08:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 08:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O sobrenome Verón é sinônimo de conquistas, especialmente quando se trata de Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira (5), o estádio que leva o nome da competição terá um outro Veron representado, desta vez um garoto de 18 anos.
> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação> Estaduais, Champions, Fórmula 1: saiba quem irá transmitir
Gabriel Veron tem no nome uma homenagem ao meia argentino Juan Sebástian Verón campeão da Libertadores em 2009, pelo Estudiantes. Antes mesmo dele erguer o troféu no Mineirão, Juan Ramón Verón, o pai, teve a honra de festejar por três vezes na década de 1970 com o mesmo clube.
‘Intruso’ na dinastia, o menino de Assu, no Rio Grande do Norte, está recuperado de uma lesão muscular e à disposição de Abel Ferreira para o jogo de ida da semifinal contra o River Plate. Gabriel está a três partidas de realizar um dos primeiros objetivos como profissional. – Dos meus maiores sonhos, o que está mais perto acho que é ganhar uma Libertadores. Infelizmente, a pandemia interrompeu. Mas o objetivo desse ano é ganhar a Libertadores e o Mundial – afirmou o atacante, durante entrevista realizada no perfil da Crefisa no Instagram em junho, na parada por conta da Covid-19.
Presente na vitória sobre o Tigre, na estreia do Palmeiras na competição em março, Gabriel Veron retorna à Argentina com um novo status. Cria da Academia com mais participação em gols em 2020 – oito tentos e quatro assistências – ele tem a oportunidade de marcar, ainda mais, o nome Veron no hall dos campeões da América. O próximo passo para isso é justamente na terra onde pai e filho fizeram história.

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