futebol

Internacional x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time de Eduardo Coudet tenta tirar a liderança do Campeonato Brasileiro do Atlético-MG. Já o Cruz-Maltino quer retomar o caminho das vitórias, mesmo ainda sem Ricardo Sá Pinto...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:42

LanceNet

Crédito: No ano passado, o Vasco venceu os dois duelos contra o Internacional (Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional recebe o Vasco neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o duelo de um time em busca da liderança da competição contra outro querendo voltar a sorrir após liderar brevemente a tabela, mas vir de sequência negativa. Ricardo Sá Pinto foi apresentado, mas quem comanda ainda é Alexandre Grasseli.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X VASCO
Data/Hora: 18/10/2020, às 18h15Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso FerreiraOnde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Abel Hernández).
Lesionado: Heitor, Musto, Boschilia e NonatoPendurados: Heitor, Victor Cuesta, Boschillia, Nonato e Matheus JussaSuspenso: Ninguém
VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Benítez; Cano e Talles Magno.
Lesionados: Breno, Ricardo Graça, Ramon e JuninhoPendurados: Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes e Fellipe BastosSuspensos: Cayo Tenório e Bruno Gomes.
Palpites: Na redação do LANCE!, 45% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Internacional, 20% veem um empate como o resultado mais provável e 35% aposta em vitória do Vasco.

