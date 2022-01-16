Internacional x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas oitavas da Copinha

Em busca do título, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, às 11h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pelas oitavas de final da Copinha. A partida coloca frente a frente duas das principais forças da base no futebol brasileiro. O Colorado é o atual campeão brasileiro sub-20 e o atual campeão da Copa São Paulo. Enquanto o Verdão tem revelado promessas ano após ano, tendo conquistado o pentacampeonato estadual seguido no sub-20.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com quatro vitórias e um empate, 17 gols marcados e dois sofridos na Copinha, o Verdão reencontra o adversário colorado após se enfrentarem em três oportunidades em 2021 (todas pelo Brasileiro sub-20). Houve bastante equilíbrio nas disputas da temporada passada, com uma vitória alviverde, um empate e um revés, além de seis gols pró e seis contra.

- Os duelos estão cada vez mais difíceis, e contra o Internacional não será diferente. É uma equipe bastante qualificada, atual campeã brasileira da categoria. Será um grande jogo, e estamos concentrados para dar o nosso melhor em campo e avançar de fase - declarou ao site oficial do Verdão o atacante Vitinho, vice-artilheiro do Alviverde na Copa São Paulo com três gols.Sem casos relatados pela comissão técnica da equipe, o Palmeiras deve entrar em campo com força máxima para buscar uma vaga nas quartas de final e seguir o sonho de conquistar esse título inédito. Endrick, a joia alviverde, deve voltar ao time titular. Recuperado da Covid-19, ele retornou no último sábado, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, mas saindo do banco de reservas.

Confira as informações sobre a partida:

INTERNACIONAL x PALMEIRAS

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data/Horário: 17/1/2022, às 11h (de Brasília)Árbitro: Gustavo Holanda SouzaAssistentes: Fabrício Porfírio de Moura e Leandro Carvalho da SilvaOnde acompanhar: SporTV

INTERNACIONAL

Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Félix e Lucas Ryan; Bizescki, Gustavo e Jonathan; Estêvão, Allison e Lucca. Técnico: João Miguel

PALMEIRAS

Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Endrick (Kevin) e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.