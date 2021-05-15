Internacional x Grêmio: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Arte/Lance!

Neste domingo, 16 de maio, às 16h, no estádio do Beira-Rio, Internacional e Grêmio fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho de 2021. A expectativa é que o Gre-Nal de número 431 seja muito disputado e sem favorito.O Colorado mantém uma recente invencibilidade dentro de casa. Os comandados de Miguel Ángel Ramirez não perdem jogando no Beira-Rio há sete partidas (são seis vitórias e um empate). Mas o Imortal também está sem perder fora de casa. A equipe do treinador Tiago Nunes não sente o sabor amargo da derrota como visitante há cinco jogos.

Os dois times também vêm muito bem no quesito artilharia. O melhor ataque do Gauchão-2021 é o Internacional, com 28 gols, sendo que na atual temporada o Colorado já balançou as redes 39 vezes em 17 jogos disputados. Já a equipe do Grêmio é o segundo melhor ataque do campeonato estadual, com 27 gols marcados, sendo que na atual temporada o Imortal anotou 52 em 21 partidas disputadas.

A escrita dos últimos anos quando se trata de Gre-Nais está desfavorável para o Colorado. O Inter não ganha um clássico pelo Campeonato Gaúcho há mais de três anos e faz quatro que não conquista o título do Estadual. Sem falar que não ganha do rival pelo Gauchão faz sete partidas.

Entretanto, o Grêmio não se deu bem no último Gre-Nal decisivo. O confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou com vitória de virada do Internacional pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, o Colorado deu fim a um jejum de 11 confrontos sem vencer o grande clássico gaúcho.

Fato é que a expectativa é muito grande para saber como será o desempenho dos poderosos ataques de Inter e Grêmio. Lembrando que o último clássico entre os dois rivais pela fase de classificação do Campeonato Gaúcho acabou com vitória do Imortal pelo placar de 1 a 0, na Arena do Grêmio, gol de Léo Chú.

FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL x GRÊMIO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 16/05/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Anderson DaroncoAssistentes: Lúcio Flor e André BittencourtOnde ver: RBS TV e Premiere

INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Praxedes; Palacios, Thiago Galhardo e Mauricio.Desfalques: Taison (não está inscrito) Guerrero (lesão no joelho) e Patrick (lesão muscular).