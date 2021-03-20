Internacional x Fluminense: onde ver e destaques da decisão do Brasileiro Feminino Sub-18

Crédito: Internacional e Fluminense se enfrentam neste sábado, no Beira Rio (Arte LANCE!

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Fluminense visitará o Internacional no Estádio Beira-Rio, neste sábado, para tentar sair com o primeiro título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. A partida, às 15h, terá transmissão do SporTV e da CBF TV. O Tricolor carioca se classificou após sete vitórias, um empate e três derrotas, enquanto as Coloradas tiveram oito vitórias, dois empates e uma derrota. Veja a seguir o retrospecto, o regulamento, destaques e prováveis escalações das equipes.

> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense

No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Flu abriu o placar com Sabrina, mas pouco depois Kailane marcou contra e deixou tudo igual. A vitória veio apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com gol de falta de Lara. Foi uma partida aberta, com chances para as duas equipes, mas com o Inter mais confortável e menos cansado.

- Como em toda grande final, os jogos são equilibrados. Foi resolvido em um detalhe e saímos com a vitória com o gol no fim. O jogo no Beira Rio não mexe com o nosso psicológico, seja qual for o estádio jogaremos da maneira que o Fluminense joga e buscaremos vencer a partida - analisou o treinador Filipe Torres.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

REGULAMENTO

Para este segundo encontro é importante ficar atento ao regulamento do Brasileirão. O documento prevê que o critério de desempate não por saldo de gols, mas em sistema de pontuação. Ou seja, se cada time vencer um jogo, independentemente dos placares, a disputa será finalizada nas penalidades. Em resumo, se o Internacional vencer o Fluminense por qualquer placar, a final será definida em disputa de pênaltis. Se houver empate, o troféu é das cariocas.TRABALHO CONJUNTO

Ao longo das quatro fases deste Brasileirão, o Fluminense passou da primeira como vice-líder do Grupo B com 12 pontos, sendo quatro vitórias e duas derrotas. Na segunda, as equipes restantes se dividiram em dois grupos, se enfrentando em si em turno único. O Flu passou novamente na segunda posição, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota). Na semifinal, o Tricolor carioca empatou com o Santos em casa por 1 a 1, mas goleou na Vila Belmiro por 5 a 1.

Para que fosse possível chegar à decisão apenas no segundo ano de competição, o Fluminense contou com uma parceria forte entre elenco e comissão técnica. As atletas valorizaram o amadurecimento do time e o técnico Filipe Torres falou sobre o processo de preparação ao longo de toda temporada, que chegou a ser interrompida também pela pandemia.

- As atletas estão preparadas. Viemos treinando desde a apresentação da equipe, no início do ano de 2020, na volta da temporada, e logo veio a pandemia, onde diariamente as atletas treinaram acompanhadas pelos profissionais do Futebol Feminino do Fluminense, e assim foi até a retomada, onde tivemos dois meses de treinos presenciais para jogar o Brasileiro Sub 18. Isso trouxe amadurecimento, fortaleceu nossa equipe e hoje, em um trabalho conjunto, uma construção coletiva, estamos aqui na grande final. Agora é trazer o título para o Rio de Janeiro, para o Fluminense - afirmou.

FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X FLUMINENSE

Data/Hora: 20/03/2021, às 15hLocal: Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)Assistentes: Luiza Naujorks Reis (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)Onde ver: SporTV e CBF TV

INTERNACIONAL (Técnico: Fábio Sanhudo)Gabi Barbieri, Vih, Guta, Duda Flores, Vick, Liriel, Bia, Mai, Mileninha, Berchon e Eduarda.

FLUMINENSE (Técnico: Filipe Torres)Ravena, Andressa, Kethilyn, Núbia, Sabrina; Luany, Luiza Travassos, Carolina, Lara, Leandra e Kailane.