Internacional x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Internacional e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 16 de junho, no Beira Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, com seis pontos, quer a terceira vitória e ficar perto dos líderes da competição, neste momento tendo Fortaleza e Atlético-MG na ponta. Já o Colorado busca sair de uma crise, pois foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória-BA, está na 13ª posição, com quatro pontos, culminando com a demissão de Miguel Ángel Ramírez do cargo de treinador do clube. O time do Rio Grande do Sul será comandado por Osmar Loss até que o novo treinador chegue ao Beira Rio. /o interino não poderá contar com os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni, além do lateral direito Renzo Saraiva, todos contaminados com a Covid-19. Outro desfalque é de Lucas Ribeiro, que está suspenso por ter sido expulso no duelo contra o Bahia. Pelos lados do Galo, Cuca também sofre com desfalques. São seis no total. Igor Rabello e Zaracho estão com Covid-19. Vargas, Savarino, Junior Alonso e Alan Franco estão servindo suas seleções na Copa América. A equipe mineira tenta uma sorte melhor no Beira Rio, pois em 2020 foi derrotado na casa do Inter. Em BH, o Atlético também não venceu o Colorado, ficando no empate, impactando diretamente no destino do time na competição, quando ficou em terceiro lugar na classificação final, justamente atrás do Internacional. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MGData: 16 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM INTERNACIONAL (Técnico: Osmar Loss)​Daniel; Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Taison, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.