Internacional x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Internacional e América-MG tem um duelo nesta quarta-feira, 13 de outubro, às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem uma importância grande, pois as duas equipes tem objetivos bem definidos na competição. O Colorado busca entrar no G4 e garantir vaga direta na Libertadores de 2022, enquanto o Coelho quer evitar o rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga na Sul-Americana. O Inter é o 7º colocado, com 36 pontos, perto do G6 e do G4. O Coelho tem 31 pontos, na 11ª colocação. Diego Aguirre não terá o zagueiro Bruno Mendéz, com um problema muscular. Gabriel Mercado deve ser o substituto. No Coelho. Vagner Mancini, não contará com Alê, suspenso, mas vai ter o retorno de Patric, na lateral-direita. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG Data:13 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM e Super FM INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)