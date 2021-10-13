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Internacional x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Coelho, em ascensão no campeonato, encara um Inter que se vencer, fica muito perto, ou até mesmo dentro do G4...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 21:59

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 21:59

Crédito: No turno, o duelo Coelho x Colorado terminou empatado por 1 a 1 -(Ricardo Duarte / Internacional
Internacional e América-MG tem um duelo nesta quarta-feira, 13 de outubro, às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem uma importância grande, pois as duas equipes tem objetivos bem definidos na competição. O Colorado busca entrar no G4 e garantir vaga direta na Libertadores de 2022, enquanto o Coelho quer evitar o rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga na Sul-Americana. O Inter é o 7º colocado, com 36 pontos, perto do G6 e do G4. O Coelho tem 31 pontos, na 11ª colocação. Diego Aguirre não terá o zagueiro Bruno Mendéz, com um problema muscular. Gabriel Mercado deve ser o substituto. No Coelho. Vagner Mancini, não contará com Alê, suspenso, mas vai ter o retorno de Patric, na lateral-direita. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​INTERNACIONAL X AMÉRICA-MG Data:13 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (ambos do RN)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Itatiaia FM e Super FM INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)
Daniel; Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.Desfalque: Bruno Mendéz (lesionado) AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)
Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Fabrício Daniel. Desfalques: Alê (suspenso) e Eduardo (tratando de um tumor ósseo)

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