Internacional x Always Ready: prováveis escalações e onde assistir

Crédito: Na Bolívia, Inter foi derrotado por 2 a 0 (Ricardo Duarte/Internacional

Tendo de lidar com a frustração de mais um revés em Grenal decisivo, o Internacional entra em campo na próxima quarta-feira (26) para enfrentar o Always Ready na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E o confronto é de vital importância.>Quem ainda briga por vaga no mata-mata da Libertadores? Confira!Apesar de ser o líder do Grupo B com nove pontos, o Colorado tem o Deportivo Táchira nas proximidades também com nove unidades além do próprio Always Ready e o Olimpia, que tem seis pontos cada. Ou seja, em caso de empate, o resultado interessa somente para os donos da casa.

Do lado boliviano, o clube sabe das dificuldades que deve enfrentar para conseguir a vaga. Além de bater o Inter em pleno Beira-Rio, os visitantes precisam que o Deportivo Táchira sequer empate com o Olimpia na partida que acontecerá simultaneamente em Assunção e o saldo onde está quatro gols atrás dos venezuelanos seja revertido.

Porém, a ideia do Always é seguir acreditando como relatou o meio-campista Fernando Saucedo para a imprensa de seu país:

- Tentaremos primeiro ganhar a partida, ter alguma chance e esperar para ver o que acontecerá na outra partida.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL x ALWAYS READY

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data/Horário: 26/05/2021 às 21h30Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Assistentes: Julio Fernández e Christian Navarro (ambos ARG)Onde assistir: CONMEBOL TV e Tempo Real no LANCE!

INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)

Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Thiago Galhardo e Carlos Palacios.

ALWAYS READY (Técnico: Omar Asad)