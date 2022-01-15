Internacional volta a carga pelo atacante David

O alvo do Internacional na janela de transferência é o atacante David, que no momento veste as cores do Fortaleza.

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Na primeira investida, o Tricolor rejeitou a oferta do Colorado, que não se deu por vencido e retomou as conversas pelo atleta.

De acordo com o Correio do Povo, o Fortaleza pede R$ 9 milhões, valor que a diretoria do Colorado não cogita pagar.

A ideia foi apresentar R$ 7 milhões e envolver um jogador que não será utilizado por Alexander Medina.

O Fortaleza prometeu estudar a proposta do Colorado e responder durante a semana. Além de perder um jogador, o Leão precisa escolher o atleta do Inter para repor a saída de David.