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futebol

Internacional volta a carga pelo atacante David

David é o nome pedido por Alexander Medina e o Inter busca a sua contratação...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:00

O alvo do Internacional na janela de transferência é o atacante David, que no momento veste as cores do Fortaleza.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na primeira investida, o Tricolor rejeitou a oferta do Colorado, que não se deu por vencido e retomou as conversas pelo atleta.
De acordo com o Correio do Povo, o Fortaleza pede R$ 9 milhões, valor que a diretoria do Colorado não cogita pagar.
A ideia foi apresentar R$ 7 milhões e envolver um jogador que não será utilizado por Alexander Medina.
O Fortaleza prometeu estudar a proposta do Colorado e responder durante a semana. Além de perder um jogador, o Leão precisa escolher o atleta do Inter para repor a saída de David.
Crédito: Foto:LeonardoMoreira/FortalezaEC

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