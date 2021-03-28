Internacional vence fora de casa e mantém liderança isolada do Campeonato Gaúcho

O Internacional segue com a liderança isolada do Campeonato Gaúcho. Na noite deste sábado (27), a equipe de Miguel Ángel Ramírez derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 16 pontos conquistados.
O Colorado controlou boa parte do jogo e criou as melhores chances de gol, principalmente nos pés de Edenílson e após a entrada de Patrick e Yuri Alberto na segunda etapa.
Primeiro tempo:
A partida começou pegando fogo e o Internacional abriu o placar logo aos 2 minutos. Em jogada pela direita, Rodinei cruzou de perna esquerda dentro da área. A bola ficou com o atacante Abel Hernández, que livre, chutou para dentro do gol do Brasil de Pelotas, que ficou reclamando de uma posição irregular do uruguaio.
Após o gol sofrido, o Brasil de Pelotas foi só ataque para cima do Inter e teve aos nove minutos sua primeira grande chance. Em um rápido contra-ataque, a bola ficou viva dentro da área sem a defesa colorada cortar definitivamente. Na sobra, Artur conseguiu o cruzamento, a bola chegou em Vidal, que chutou para uma boa defesa de Marcelo Lomba.
Abusando da velocidade, o Brasil conseguiu o empate em uma cobrança de pênalti de Edenílson em cima de Netto. Na batida, Bruno Paraíba deslocou Lomba e igualou o placar novamente aos 17 minutos da etapa inicial.
Após o empate, as equipes desaceleram o jogo e por pouco os donos da casa não viraram aos 30 minutos. Em um chutão despretensioso de Artur, Marcelo Lomba e Victor Cuesta "bateram cabeça" e por pouco a bola não sobrou para Cristian.
O Inter chegou novamente ao ataque para dar trabalho ao goleiro Matheus Nogueira apenas aos 35 minutos. Rodrigo Dourado entregou para Mauricio, que chutou de longe para boa defesa do arqueiro da equipe de Pelotas.
Aos 38 foi a vez do Brasil chegar e por pouco não comandar o placar. Em jogada pela direita, Cristian cruzou, a bola passou por Lomba e Rodinei evitou que a bola chegasse em Bruno Paraíba livre dentro da pequena área.
A resposta do Colorado veio aos 43 minutos com Edenílson. O volante dominou na intermediária e chutou com perigo sobre o gol do Brasil.
Segundo tempo:
A etapa final começou assim como a primeira. O Internacional chegou ao ataque e balançou as redes do Brasil, mas desta vez a arbitragem anulou o gol de Patrick em cruzamento de Mauricio. Para o dono do apito, houve uma falta no lance que aconteceu aos três minutos de jogo.
O Brasil não demorou a responder a primeira chegada do Colorado no segundo tempo. Aos cinco minutos, Netto avançou sem marcação e chutou no canto esquerdo e obrigou Marcelo Lomba a se esticar para mais uma boa defesa do arqueiro da equipe de Miguel Ángel Ramírez.
O Inter chegou novamente próximo ao gol do Brasil aos 18 minutos com Edenílson. O volante arriscou da intermediária e a bola passou por cima do gol de Matheus Nogueira.
A melhora do Colorado resultou na alteração do placar novamente. Em escanteio cobrado curto, Mauricio cruzou, a bola passou por Yuri Alberto, mas não por Rodrigo Dourado, que dominou dentro da área e chutou forte de perna esquerda para o fundo do gol do Brasil aos 22 minutos.
Com mais velocidade, o Inter quase ampliou aos 25 minutos. Em lançamento de Edenílson, a bola ficou viva dentro da área e sobrou para Caio Vidal, que chutou forte por cima da meta do Brasil.
No minuto seguinte, aos 26, foi a vez de Yuri Alberto quase marcar. Edenílson tocou para o atacante, que chutou forte e obrigou Matheus Nogueira a fazer outra boa defesa.
A pressão do Internacional continuou e aos 35 minutos, Caio Vidal novamente ficou no 'quase'. Após cobrança de falta de Rodinei, a bola ficou viva dentro da área xavante e o jovem atacante chutou e a bola parou na trave.
Aos 41, Matheus Nogueira voltou a trabalhar e impediu o terceiro tento colorado. Em roubada de bola, Yuri Alberto tocou para Praxedes, que finalizou para defesa de Matheus. No rebote, o camisa 11 do Inter finalizou e parou no arqueiro xavante.
Na tentativa de pressionar pelo gol de empate, o Brasil quase chegou com Netto aos 44 minutos. O meia xavante soltou o pé de muito longe e a bola passou assustando o goleiro Marcelo Lomba.
Ficha técnica:
BRASIL DE PELOTAS 1 x 2 INTERNACIONALLocal: Estádio Bento de Freitas, Pelotas (RS)Data-Hora: 27 de março de 2021 (sábado)/20hÁrbitro: Roger Goulart (RS)Auxiliares: Gustavo Marin Schier (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)Cartões amarelos: Bruno Matias, Leandro Camilo, Artur, Everton Dias (BRA); Léo Borges, Rodrigo Dourado (INT)Gols: Abel Hernández (2’/1ºT), Bruno Paraíba (17’/1ºT), Rodrigo Dourado (22’/2ºT) BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur; Everton Dias, Rômulo e Bruno Matias (Douglas Araújo, aos 43/2ºT); Cristian (Luiz Felipe, aos 31/2ºT), Netto e Bruno Paraíba (Léo Ferraz, aos 42/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Leo Borges; Rodrigo Dourado, Edenílson (Nonato, aos 32/2ºT), Mauricio (Praxedes, aos 32/2ºT), Marcos Guilherme (Caio Vidal, aos 19/2ºT) e Peglow (Patrick, aos 0/2ºT); Abel Hernández (Yuri Alberto, aos 12/2ºT). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.