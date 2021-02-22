Internacional terá Victor Cuesta para duelo contra o Corinthians

Crédito: Ricardo Duarte

A semana é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo Flamengo no Maracanã, o Colorado precisa vencer o Corinthians e torcer pelo tropeço do Rubro-Negro diante do São Paulo.

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Para o confronto dentro do Beira-Rio, o técnico Abel Braga vai contar com o retorno de Victor Cuesta, que estava suspenso.

O volante Edenilson, que sentiu dores musculares, não deve ser problema para entrar em campo.

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