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Internacional terá Victor Cuesta para duelo contra o Corinthians

Zagueiro cumpriu suspensão diante do Flamengo, mas volta ao posto na defesa para encarar o Timão...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 16:32

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Crédito: Ricardo Duarte
A semana é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo Flamengo no Maracanã, o Colorado precisa vencer o Corinthians e torcer pelo tropeço do Rubro-Negro diante do São Paulo.
+ Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente. Confira fotos!
Para o confronto dentro do Beira-Rio, o técnico Abel Braga vai contar com o retorno de Victor Cuesta, que estava suspenso.
O volante Edenilson, que sentiu dores musculares, não deve ser problema para entrar em campo.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Confira a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

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