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futebol

Internacional terá três desfalques contra o São Paulo, no Morumbi

Rodrigo Dourado, Mercado e Patrick estão fora da partida do próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 18:31

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:31

Crédito: Divulgação / Internacional
Na tarde deste domingo, o Internacional ficou no empate por 2 a 2 com o Corinthians, no Beira-Rio, e manteve o seu lugar no G6 do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desfalques
Apesar do fato positivo na classificação, o técnico Diego Aguirre lamenta os desfalques para a próxima rodada, quando o time gaúcho mede forças com o São Paulo, domingo, no Morumbi.
Por conta de cartão amarelo, Rodrigo Dourado e Gabriel Mercado estão fora do jogo fora de casa. Além da dupla, o volante Patrick, que foi expulso, também não joga na próxima rodada.

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