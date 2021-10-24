Internacional terá três desfalques contra o São Paulo, no Morumbi

Crédito: Divulgação / Internacional

Na tarde deste domingo, o Internacional ficou no empate por 2 a 2 com o Corinthians, no Beira-Rio, e manteve o seu lugar no G6 do Campeonato Brasileiro.

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Desfalques

Apesar do fato positivo na classificação, o técnico Diego Aguirre lamenta os desfalques para a próxima rodada, quando o time gaúcho mede forças com o São Paulo, domingo, no Morumbi.