Internacional terá 'reforços' para receber o Flu

Crédito: Moisés é uma das novidades do Inter (Divulgação/Internacional

Após uma semana livre para trabalho, o Internacional acerta as turbinas para jogar no próximo domingo quando recebe o Fluminense no Beira-Rio.

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Para o duelo dentro de casa, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de Zé Gabriel e Boschilla, que foram liberados pelo departamento médico.

Outro reforço para o confronto é o lateral-esquerdo Moisés, que cumpriu suspensão diante do Flamengo e agora volta a equipe.

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