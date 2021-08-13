Internacional terá 'reforços' para receber o Flu

Após uma semana livre para trabalho, o Internacional acerta as turbinas para jogar no próximo domingo quando recebe o Fluminense no Beira-Rio.
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Para o duelo dentro de casa, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de Zé Gabriel e Boschilla, que foram liberados pelo departamento médico.
Outro reforço para o confronto é o lateral-esquerdo Moisés, que cumpriu suspensão diante do Flamengo e agora volta a equipe.
Classificação
Após 15 partidas disputadas, o Internacional aparece na 11ª posição, com 18 pontos conquistados.