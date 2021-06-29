Internacional terá mudanças para encarar o Palmeiras

Crédito: (Divulgação/Internacional

O Internacional volta a campo no meio desta semana e o adversário é o Palmeiras, rival que ao lado do Colorado, também sonha com voos altos no Campeonato Brasileiro.

Consciente que precisa do primeiro triunfo em casa na competição, o técnico Diego Aguirre deve promover algumas mudanças forçadas no time, como, por exemplo na defesa e ataque.

No sistema defensivo, Pedro Henrique deve formar a dupla de zaga ao lado de Cuesta. No ataque, Caio Vidal, que cumpriu suspensão diante do América-MG, deve pintar no lugar de Mauricio.