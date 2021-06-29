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futebol

Internacional terá mudanças para encarar o Palmeiras

Diego Aguirre deve promover as entradas de Lucas Ribeiro e Caio Vidal para encarar o Verdão, no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 20:30

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:30

Crédito: (Divulgação/Internacional
O Internacional volta a campo no meio desta semana e o adversário é o Palmeiras, rival que ao lado do Colorado, também sonha com voos altos no Campeonato Brasileiro.
Consciente que precisa do primeiro triunfo em casa na competição, o técnico Diego Aguirre deve promover algumas mudanças forçadas no time, como, por exemplo na defesa e ataque.
No sistema defensivo, Pedro Henrique deve formar a dupla de zaga ao lado de Cuesta. No ataque, Caio Vidal, que cumpriu suspensão diante do América-MG, deve pintar no lugar de Mauricio.
Após sete partidas no torneio, o Internacional aparece no 13ª lugar, com 9 pontos conquistados.

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