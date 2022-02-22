Internacional tenta quebrar tabu diante do Grêmio

No próximo sábado, o Internacional volta a campo pelo Gauchão e o adversário é o Grêmio, no estádio do Beira-Rio, às 19h (Horário de Brasília).
O duelo é muito aguardado pelo torcedor do Internacional, que espera ver o Colorado espantar a crise e bater o maior rival, que está na Série B do futebol nacional.
Dentro do clube, a expectativa é que Alexander Medina e seus comandados não vão deixar escapar a oportunidade de vencer e convencer.
Dobradinha
Além de toda a expectativa para o confronto, o Inter tem a chance de quebrar uma marca negativa no Gre-Nal que dura desde 2014.
Há sete anos o Colorado não vence o maior rival duas vezes consecutivas. A última vez que o Inter conseguiu o feito ocorreu em 14 e foram vitórias em sequências no Gauchão e Campeonato Brasileiro.
No último duelo entre os rivais, pelo Brasileirão 2021, o Internacional venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi de Taison.