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futebol

Internacional tenta quebrar tabu contra o Sport

Colorado não sabe o que é vencer na Ilha do Retiro desde o Brasileirão de 2012...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:34

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:34

Crédito: Evaldo Altino
Na caça do líder Atlético-MG, o Internacional volta a campo neste meio de semana e o adversário é o Sport, que engatou uma boa sequência de resultados após a chegada de Jair Ventura e subiu na classificação.Além da dificuldade de encarar o Leão em Recife, o Colorado joga contra um tabu de não vencer o rival fora de casa desde 2012. Na ocasião, a equipe gaúcha venceu o Sport por 2 a 0.
Desde aquela partida no dia 24 de junho de 2012, o Inter voltou a capital pernambucana mais quatro vezes e apresenta um retrospecto ruim com dois empates e duas derrotas.
Para quebrar o tabu, o técnico Eduardo Coudet aposta em Thiago Galhardo, que vive uma excelente fase e foi o responsável por três, dos últimos quatro gols do Colorado no torneio.
Após 15 partidas, o Internacional é o vice-líder, com 28 pontos, dois a menos que o líder Atlético-MG.

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