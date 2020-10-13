Internacional tenta quebrar tabu contra o Sport

Crédito: Evaldo Altino

Na caça do líder Atlético-MG, o Internacional volta a campo neste meio de semana e o adversário é o Sport, que engatou uma boa sequência de resultados após a chegada de Jair Ventura e subiu na classificação.Além da dificuldade de encarar o Leão em Recife, o Colorado joga contra um tabu de não vencer o rival fora de casa desde 2012. Na ocasião, a equipe gaúcha venceu o Sport por 2 a 0.

Desde aquela partida no dia 24 de junho de 2012, o Inter voltou a capital pernambucana mais quatro vezes e apresenta um retrospecto ruim com dois empates e duas derrotas.

Para quebrar o tabu, o técnico Eduardo Coudet aposta em Thiago Galhardo, que vive uma excelente fase e foi o responsável por três, dos últimos quatro gols do Colorado no torneio.