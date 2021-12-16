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Internacional solicita inclusão de jogadores, e Palmeiras compõe negociação por Yuri Alberto

Jovem jogador se encaixa em perfil pretendido por Leila Pereira, nova presidente do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 18:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:30

O Palmeiras quer contratar o atacante Yuri Alberto, de 21 anos, que pertence ao Internacional, de Porto Alegre. Jovem e promissor, o goleador também desperta o interesse do Zenit, da Rússia, que topa pagar 18 milhões de euros (R$ 116 milhões, na cotação atual).
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No entanto, uma composição de negócio por parte do Verdão que junte dinheiro e atletas é algo que interessa ao Colorado. O clube gaúcho solicitou que esse modelo fosse estabelecido para dar sequência à conversa, como apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.
O Palmeiras, então, colocou o lateral Victor Luis, o zagueiro Kuscevic, o volante Matheus Fernandes e o atacante Luiz Adriano como negociáveis, além de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões, na cotação atual), como adiantou Bruno Andrade, do UOL, e confirmou o L!/NP.
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesO grande chamariz para os colorados é o camisa 10 do Palmeiras. Com passagem vitoriosa pelo Inter, Luiz Adriano não faz parte dos planos do Verdão e sua saída seria um 'alívio', termo que ouviu a reportagem sobre a possível mudança do centroavante. A composição, agora, interessa a ambos os lados.
O Inter não estará na próxima Libertadores da América e perdeu poder de investimento para 2022, por isso vê como viável a chance de encher os cofres com uma boa quantidade em dinheiro e adições relevantes ao seu elenco, principalmente com Luiz Adriano, que supriria a saída de Yuri Alberto e ainda chegaria com aprovação da torcida colorada, que admira o atacante.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
As partes devem evoluir nas conversas para um desfecho rápido, seja ele qual for. A tendência é que Yuri não permaneça em qualquer cenário, já que o Zenit e o Palmeiras farão ofertas importantes e que o Inter deve optar pela negociação. No ano de 2021, Yuri Alberto fez 19 gols e tem contrato com os gaúchos até 2025.
Crédito: Embuscadecentroavantes,oPalmeirasdesejaYuriAlberto,doInternacional(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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