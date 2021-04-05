Internacional sofre com jejum na Arena do maior rival

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Na noite do último sábado, o Grêmio recebeu o Internacional pelo Campeonato Gaúcho e venceu por 1 a 0, através de belo chute do atacante Léo Chú, que levou o Tricolor para a ponta do campeonato.

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O resultado serviu para consolidar ainda mais a hegemonia do Tricolor no confronto, que nos últimos anos tem terminado de maneira feliz para quem veste três cores no Rio Grande do Sul.

Arena

Além dos resultados em âmbito geral, chama atenção a imposição do Grêmio em cima do Inter dentro da sua casa. Desde 2014, o Colorado não volta a Arena com motivos para comemorar.

A última vez que o Internacional venceu foi na temporada 2014, quando ambos se enfrentaram na final do Campeonato Gaúcho.

Desde então, o Grêmio conseguiu se impor e ostenta uma invencibilidade de 15 partidas em cima do rival.

No total, o Grêmio obteve sete vitórias e oito empates. O ataque do Tricolor marcou 21 gols e o Colorado estufou as redes em 3 vezes.

Confira abaixo os placares desde a última vitória do Internacional:

2014Grêmio 1 x 2 Inter – 1º jogo da decisão do GauchãoGrêmio 4 x 1 Inter – Brasileirão

2015Grêmio 0 x 0 Inter – 1º jogo da decisão do GauchãoGrêmio 5 x 0 Inter – Brasileirão

2016Grêmio 0 x 0 Inter – Primeira Liga/GauchãoGrêmio 0 x 0 Inter - Brasileirão

2017 Grêmio 2 x 2 Inter – Gauchão

2018 Grêmio 3 x 0 Inter – 4ª final do GauchãoGrêmio 0 x 0 Inter – Brasileirão

2019Grêmio 1 x 0 Inter – GauchãoGrêmio (3) 0 x 0 (2) Inter – Final do GauchãoGrêmio 2 x 0 Inter - Brasileirão

2020Grêmio 0 x 0 Inter – LibertadoresGrêmio 2 x 0 Inter – Final do Returno do GauchãoGrêmio 1 x 1 Inter - Brasileirão