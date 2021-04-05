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futebol

Internacional sofre com jejum na Arena do maior rival

Colorado não vence o Grêmio fora de casa desde a temporada 2014 e chega a 15 partidas de seca...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:11
Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!
Na noite do último sábado, o Grêmio recebeu o Internacional pelo Campeonato Gaúcho e venceu por 1 a 0, através de belo chute do atacante Léo Chú, que levou o Tricolor para a ponta do campeonato.
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O resultado serviu para consolidar ainda mais a hegemonia do Tricolor no confronto, que nos últimos anos tem terminado de maneira feliz para quem veste três cores no Rio Grande do Sul.
Arena
Além dos resultados em âmbito geral, chama atenção a imposição do Grêmio em cima do Inter dentro da sua casa. Desde 2014, o Colorado não volta a Arena com motivos para comemorar.
A última vez que o Internacional venceu foi na temporada 2014, quando ambos se enfrentaram na final do Campeonato Gaúcho.
Desde então, o Grêmio conseguiu se impor e ostenta uma invencibilidade de 15 partidas em cima do rival.
No total, o Grêmio obteve sete vitórias e oito empates. O ataque do Tricolor marcou 21 gols e o Colorado estufou as redes em 3 vezes.
Confira abaixo os placares desde a última vitória do Internacional:
2014Grêmio 1 x 2 Inter – 1º jogo da decisão do GauchãoGrêmio 4 x 1 Inter – Brasileirão
2015Grêmio 0 x 0 Inter – 1º jogo da decisão do GauchãoGrêmio 5 x 0 Inter – Brasileirão
2016Grêmio 0 x 0 Inter – Primeira Liga/GauchãoGrêmio 0 x 0 Inter - Brasileirão
2017 Grêmio 2 x 2 Inter – Gauchão
2018 Grêmio 3 x 0 Inter – 4ª final do GauchãoGrêmio 0 x 0 Inter – Brasileirão
2019Grêmio 1 x 0 Inter – GauchãoGrêmio (3) 0 x 0 (2) Inter – Final do GauchãoGrêmio 2 x 0 Inter - Brasileirão
2020Grêmio 0 x 0 Inter – LibertadoresGrêmio 2 x 0 Inter – Final do Returno do GauchãoGrêmio 1 x 1 Inter - Brasileirão
2021Grêmio 1 x 0 Inter - Gauchão

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