Internacional se aproxima de acerto com novo atacante

Crédito: Divulgação/Hull City

O Internacional continua firme na busca por um atacante. Sem Paolo Guerrero, a diretoria estuda alguns nomes e a solução que antes era no futebol brasileiro, deve vir do exterior.Segundo o site Correio do Povo, o Inter se aproximou da chegada de Abel Hernández, que estava no Al-Ahli-QA e está livre no mercado. Clube e jogador conversaram e o artilheiro gostou da proposta.

Por conta da falta de vínculo com outro time, Abel poderia ser inscrito no Brasileirão e dar início a sua passagem pelo Beira-Rio sem maiores problemas burocráticos.

Com passagem pelo Peñarol, Abel Hernández disputou 18 jogos com a camisa do Al-Ahli e anotou 8 gols, números aceitáveis para a diretoria do Internacional.