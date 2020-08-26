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futebol

Internacional se aproxima de acerto com novo atacante

Aos 30 anos, Abel Hernández, livre no mercado, pode ser o substituto de Paolo Guerrero no ataque do Colorado...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 17:55
Crédito: Divulgação/Hull City
O Internacional continua firme na busca por um atacante. Sem Paolo Guerrero, a diretoria estuda alguns nomes e a solução que antes era no futebol brasileiro, deve vir do exterior.Segundo o site Correio do Povo, o Inter se aproximou da chegada de Abel Hernández, que estava no Al-Ahli-QA e está livre no mercado. Clube e jogador conversaram e o artilheiro gostou da proposta.
Por conta da falta de vínculo com outro time, Abel poderia ser inscrito no Brasileirão e dar início a sua passagem pelo Beira-Rio sem maiores problemas burocráticos.
Com passagem pelo Peñarol, Abel Hernández disputou 18 jogos com a camisa do Al-Ahli e anotou 8 gols, números aceitáveis para a diretoria do Internacional.
Lembrando que, devido as ausências de Guerrero e Pottker, dois homens que atuam de referência no ataque, Eduardo Coudet tem problemas para montar o seu sistema defensivo.

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