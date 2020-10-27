Internacional quer o meia Maurício e em troca pode ceder Willian Pottker

O Cruzeiro pode fazer um negócio com o Internacional e trazer para a Toca da Raposa o atacante William Pottker. O time mineiro já havia tentado o jogador no início de setembro, mas o negócio não avançou. Todavia, um fator novo pode dar outro rumo às conversas: o Colorado quer contar com o meia Maurício, de 19 anos, revelado pelo clube celeste. Na primeira tentativa da Raposa em contratar Pottker o Inter queria uma compensação financeira para liberar o jogador, algo inviável na época para o Cruzeiro, em sérias dificuldades financeiras. A vinda de Pottker pode ser por empréstimo ou em definitivo para a Raposa se Maurício for de vez para o time gaúcho. A informação do negócio foi veiculada inicialmente pela Rádio Guaíba, de Porto Alegre, e confirmada pelo L!. William Pottker se recuperou recentemente de uma lesão muscular na coxa direita e não está jogando na equipe comandada por Eduardo Coudet. O centroavante seria o primeiro reforço da Raposa sob o comando de Felipão e depois do clube ser liberado da punição de não poder registrar novos jogadores, imposta pela FIFA, por uma dívida com o Zorya, da Ucrânia. Pottker não tem sido muito querido pelo torcedor do Internacional nos últimos tempos, criando um cenário para uma saída. Recentemente ele foi oferecido para o Botafogo, em troca de Pedro Raul, mas não houve interesse dos cariocas. O atacante tem características de centroavante e também pode jogar pelos lados do campo, o que pode aumentar as opções de Felipão para montar seu ataque, pouco produtivo neste momento na Série B.