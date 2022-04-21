Internacional publica nota de repúdio após ameaças sofridas por Edenílson

Após o volante Edenílson publicar em sua rede social um vídeo onde recebe ameaças de um homem armado, o Internacional publicou uma nota em repúdio ao episódio. No texto, o clube gaúcho chama a ação de 'covarde' e reforça seu compromisso em defesa do jogador, pedindo o fim da violência no esporte.

A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (20), quando Edenílson fez uma postagem em sua conta no Instagram denunciando o ocorrido. Na imagem não é possível identificar a pessoa devido a um emoji (figurinhas utilizadas em aplicativos de redes sociais) de palhaço cobrindo o rosto (veja o vídeo acima).

Confira a nota do Internacional na íntegra: