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futebol

Internacional publica nota de repúdio após ameaças sofridas por Edenílson

No texto, clube mostrou indignação sobre o episódio, se colocando à disposição para identificar o responsável pela ação...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 23:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 23:22
Após o volante Edenílson publicar em sua rede social um vídeo onde recebe ameaças de um homem armado, o Internacional publicou uma nota em repúdio ao episódio. No texto, o clube gaúcho chama a ação de 'covarde' e reforça seu compromisso em defesa do jogador, pedindo o fim da violência no esporte.
A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (20), quando Edenílson fez uma postagem em sua conta no Instagram denunciando o ocorrido. Na imagem não é possível identificar a pessoa devido a um emoji (figurinhas utilizadas em aplicativos de redes sociais) de palhaço cobrindo o rosto (veja o vídeo acima).
Confira a nota do Internacional na íntegra:
O Internacional repudia com veemência as covardes ameaças feitas ao meio-campista Edenilson via redes sociais, e reforça seu comprometimento na busca por uma sociedade e um esporte mais pacíficos. O Clube oferecerá todo o suporte ao atleta e sua família, além de se colocar à disposição para auxiliar na identificação dos responsáveis junto às autoridades. Basta de violência!Edenílson utilizou a rede social para denunciar a ameaça sofrida (Reprodução / Stories Edenilson)

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