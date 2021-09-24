Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Internacional pode entrar no G-6 do Brasileirão; veja o cenário

Colorado precisa vencer o Bahia dentro de casa e torcer por tropeço do Corinthians...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 17:00

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:00

Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação Internacional
Sem perder nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste fim de semana e pode encerrar a jornada dentro da zona de Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o Colorado é o 7º colocado, com 29 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time da zona de classificação.
Para chegar aos seis melhores lugares a matemática é básica. O Colorado de Aguirre precisa vencer o Bahia e torcer por empate ou derrota do Corinthians diante do Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados