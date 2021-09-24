Internacional pode entrar no G-6 do Brasileirão; veja o cenário

Sem perder nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo neste fim de semana e pode encerrar a jornada dentro da zona de Libertadores.
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No momento, o Colorado é o 7º colocado, com 29 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time da zona de classificação.
Para chegar aos seis melhores lugares a matemática é básica. O Colorado de Aguirre precisa vencer o Bahia e torcer por empate ou derrota do Corinthians diante do Palmeiras.