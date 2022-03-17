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futebol

Internacional perto de anunciar o atacante Alemão

Jogador estava no Avaí e irá assinar contrato com o Colorado até dezembro de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 15:39

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:39

Após contratar Wanderson, o Internacional continua no mercado de transferências e vai anunciar nas próximas horas a chegada do atacante Alemão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O atleta pertence ao Avaí, mas chega para incorporar o elenco de Alexander Medina, que visa fortalecer o sistema ofensivo.
O acordo entre Alemão e Internacional será assinado até o fim da semana e terá duração até dezembro de 2023.
Avaí
Para liberar Alemão, o Avaí pediu um jogador em troca e solicitou Caio Vidal, mas o jogador prefere continuar no Beira-Rio.
Crédito: LeandroBoeira/Avaí

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