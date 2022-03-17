Internacional perto de anunciar o atacante Alemão

Após contratar Wanderson, o Internacional continua no mercado de transferências e vai anunciar nas próximas horas a chegada do atacante Alemão.

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O atleta pertence ao Avaí, mas chega para incorporar o elenco de Alexander Medina, que visa fortalecer o sistema ofensivo.

O acordo entre Alemão e Internacional será assinado até o fim da semana e terá duração até dezembro de 2023.

Avaí

Para liberar Alemão, o Avaí pediu um jogador em troca e solicitou Caio Vidal, mas o jogador prefere continuar no Beira-Rio.