Internacional perde de virada para o São José, que deixa a zona de rebaixamento do Gauchão

O São José venceu por 3 a 2 o Internacional neste domingo (20). As equipes se encontraram no Estádio Francisco Noveletto, o Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS), pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento e alcançou a 9ª colocação. Enquanto isso, o Internacional segue na 3ª posição.
A partida começou bastante truncada, com nenhuma chance para ambas as equipes. O primeiro susto partiu do Internacional, que começou a dominar o confronto. Aos 12, Heitor cobrou escanteio, a bola passou e ficou para a batida de Kaique Rocha, mas a bola pegou desvio e Tiago Pedra afastou. Apesar do Inter envolver a defesa do São José, a equipe da casa encontrou espaço aos 20, com Everton Bala. O atacante arriscou de muito longe, mas Daniel defendeu.
Depois de algumas chances, o Colorado conseguiu sair à frente do placar. Aos 35, Matheus Cadorini puxou para a direita e finalizou. O goleiro Fábio espalmou para o lado, mas Edenílson apareceu livre para empurrar para o fundo das redes. Dois minutos depois, Samuel quase marcou contra. Aos 41, Sillas empatou, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o tento. O Internacional seguiu na pressão e apareceu com perigo em jogadas de Boschilia, David e Heitor, que nada conseguiram marcar.
O São José voltou movimentado e não deu espaço para o Internacional. Aos 6, o Zeca conseguiu o empate. Na jogada, Sillas aproveitou erro de Paulo Victor, dominou e bateu cruzado. A bola bateu em Cuesta e enganou Daniel. Pouco tempo depois, os donos da casa tiveram a virada. Aos 17, Marcelo cruzou pela esquerda e encontrou Kevin Quejada, que venceu Cuesta e mandou para o fundo das redes.
Totalmente perdido, o Internacional não conseguiu controlar a partida. Aos 22, levou o terceiro. Cristiano apareceu entre dois zagueiros e mandou para o fundo das redes de Daniel, que nada pôde fazer. O Inter mostrou que sentiu os gols e só foi se recuperar ao final da etapa. Com algumas substituições, Caio Vidal diminuiu o placar com pouco tempo em campo. Aos 41, o atacante aproveitou erro na saída do goleiro e mandou para o fundo das redes.FICHA TÉCNICASÃO JOSÉ 3 X 1 INTERNACIONAL
Local: Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS)Data: 20/02/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)Cartões amarelos: Rodrigo Dourado e Paulo Victor (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: Edenilson (35'/1ºT) (0-1); Sillas (6'/2ºT) (1-1); Kevin Quejada (18'/2ºT) (2-1); Cristiano (22'/2ºT) (3-1); Caio Vidal (41'/2ºT) (3-2)
SÃO JOSÉ (Técnico: Paulo Baier)
Fábio; Samuel (Alex Murici, aos 40'/2ºT), Pablo Ricardo (Jadson, aos 24'/1ºT), Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Tiago Pedra, Crystopher, Sillas (Lissandro, aos 28'/2ºT) e Everton Bala; Cristiano (David Luis, aos 28'/2ºT) e Mazola (Kevin Quejada, aos 0'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)Daniel; Heitor (Maurício, aos 31'/2ºT), Kaíque Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Liziero, aos 31'/2ºT); Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso, aos 16'/2ºT), Johnny (Caio Vidal, aos 40'/2ºT), Edenílson, Boschilia (Palacios, aos 16'/2ºT) e David; Matheus Cadorini.