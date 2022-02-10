Internacional oficializa a chegada do volante Gabriel

O Internacional confirmou nesta quinta-feira a contratação do volante Gabriel, que estava no Corinthians. O acordo é válido até 2023.
Gabriel desembarca no Beira-Rio com o aval de Alexander Medina e chega para concorrer junto a Rodrigo Dourado por uma vaga no time titular.
Polivalente, o meio-campista pode atuar tanto como volante e lateral-direito, função que exerceu esporadicamente no Corinthians e Palmeiras, seus clubes anteriores.
Registrado no BID da CBF, Gabriel está liberado para defender as cores do Internacional no fim de semana pelo Campeonato Gaúcho.