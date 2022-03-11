Internacional oficializa a chegada do atacante Wanderson

A sexta-feira é de novidade para o torcedor do Internacional, que viu a diretoria oficializar a chegada do atacante Wanderson.
Aos 27 anos, o novo reforço chega por empréstimo junto ao Krasonodar-RUS até dezembro de 2022.
A contratação foi uma oportunidade de negócio. Disponível para acerto, o reforço chega para aumentar a concorrência no sistema ofensivo.
Diferente de outros nomes contratados no início da temporada, Wanderson gosta de atuar pelos lados do campo e quebrar linhas com a sua velocidade.
Números
Durante a passagem no Krasnodar, Wanderson disputou 41 partidas, sete gols e sete assistências.