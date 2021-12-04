Internacional nega interesse em Alef Manga

Os bastidores do Internacional estão agitados nos últimos dias e a pauta de reforços mexe com a imaginação do torcedor, que espera ver um time forte em campo para 2022.

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Nesta semana, o nome mais comentado no Beira-Rio foi Alef Manga, que brilhou com a camisa do Goiás na campanha da Série B.

Artilheiro e com uma fase espetacular, o jogador estaria em negociação com o Inter, mas o time gaúcho fez questão de tirar o seu nome da jogada.

De acordo com o repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o Colorado não tem interesse em brigar por Alef Manga e tem outros nomes como prioridades no mercado.

Um dos jogadores que estão em debate no clube é Felipe Melo. O volante recebeu uma proposta do Internacional e o clube espera uma resposta em breve.