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futebol

Internacional nega interesse em Alef Manga

De acordo com os dirigentes do Colorado, o clube não está na disputa pelo centroavante do Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 13:55

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 13:55

Os bastidores do Internacional estão agitados nos últimos dias e a pauta de reforços mexe com a imaginação do torcedor, que espera ver um time forte em campo para 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nesta semana, o nome mais comentado no Beira-Rio foi Alef Manga, que brilhou com a camisa do Goiás na campanha da Série B.
Artilheiro e com uma fase espetacular, o jogador estaria em negociação com o Inter, mas o time gaúcho fez questão de tirar o seu nome da jogada.
De acordo com o repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o Colorado não tem interesse em brigar por Alef Manga e tem outros nomes como prioridades no mercado.
Um dos jogadores que estão em debate no clube é Felipe Melo. O volante recebeu uma proposta do Internacional e o clube espera uma resposta em breve.
Crédito: (Imagem:Divulgação/Goiás

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