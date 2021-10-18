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futebol

Internacional não marcou gols nos últimos três jogos fora de casa

Time de Aguirre passou em branco nos jogos contra Atlético-MG, Ceará e Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 12:47

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:47

Crédito: Colorado não conseguiu derrotar o Verdão (Cesar Greco / Palmeiras
Na tarde do último domingo, o Internacional foi ao Allianz Parque e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, em jogo que valia um lugar no G-4 do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado negativo, além de aumentar a pressão no elenco Colorado, também impôs um jogo a mais sem marcar como visitante.
Desde o triunfo contra o Sport na Ilha do Retiro, o Internacional fez mais três jogos fora de casa (Atlético-MG, Ceará e Palmeiras) e não marcou mais.
Dos três confrontos citados acima, em dois deles o Colorado saiu derrotado. Apenas contra o Ceará o time de Aguirre conseguiu sair com um ponto a mais na classificação.
O próximo jogo fora de casa acontece no dia 31 de outubro, quando o Inter visita o São Paulo.

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