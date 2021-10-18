Internacional não marcou gols nos últimos três jogos fora de casa

Crédito: Colorado não conseguiu derrotar o Verdão (Cesar Greco / Palmeiras

Na tarde do último domingo, o Internacional foi ao Allianz Parque e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, em jogo que valia um lugar no G-4 do Brasileirão.

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O resultado negativo, além de aumentar a pressão no elenco Colorado, também impôs um jogo a mais sem marcar como visitante.

Desde o triunfo contra o Sport na Ilha do Retiro, o Internacional fez mais três jogos fora de casa (Atlético-MG, Ceará e Palmeiras) e não marcou mais.

Dos três confrontos citados acima, em dois deles o Colorado saiu derrotado. Apenas contra o Ceará o time de Aguirre conseguiu sair com um ponto a mais na classificação.