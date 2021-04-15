Internacional massacra o Aimoré e assume a ponta do Gauchão

Crédito: Arte Lance!

Mesmo de longe, os torcedores do Internacional tiveram uma noite de festa nesta quarta-feira. Depois de ver o seu arquirrival ser eliminado na Pré-Libertadores, o time encarou o Aimoré, onde contou com o brilho de Thiago Galhardo. O jogador anotou um hat-trick na vitória dos visitantes por 6 a 1, no Cristo Rei.

Com a vitória, a equipe de Miguel Ángel Ramírez ficou com a liderança do Campeonato Gaúcho. O Colorado tem 20 pontos somados, seguido por seu rival Grêmio, que tem 17 pontos e dois jogos a menos. O Aimoré aparece em 6º, com 13 pontos.

COMEÇO MOVIMENTADO E PRESSÃO COLORADA

O Internacional começou bastante pressão, principalmente com Patrick. O jogador começou na pela direita, uma posição nova. O jogador mandou duas bolas com perigo, que foram para cima do goleiro Raul. Aos 13 minutos, Jean Roberto, que estava no banco de reservas, levou o vermelho. Como o volante não queria sair de campo, a Polícia Militar teve que intervir.

Com isso, o Aimoré pareceu ter se perdido, e o Inter se aproveitou. Aos 18 minutos, Patrick recebeu de Galhardo e chutou. Porém, Raul defendeu. A bola ficou com Moisés, que dividiu. Heitor, então, aproveitou e não perdoou, abrindo o placar.

AIMORÉ ACORDA PARA O JOGO

Apesar do gol, os donos da casa não se abalaram. Com isso, adiantaram a marcação e se aproveitavam dos erros da defesa colorada. Aos 29, Isaías driblou Rodrigo Dourado e Marcelo Lomba. Contudo, na hora de chutar, a bola foi para fora. Cinco minutos depois, Neto Baiano venceu a marcação de Zé Gabriel e assustou. Lomba realizou um verdadeiro milagre.

FIM DE TEMPO DE GRANDES EMOÇÕES

Quando o Aimoré dava a entender que conseguiria o empate, Praxedes sofreu um pênalti aos 38. Galhardo foi para a bola e não deu chances para o goleiro Raul. O jogador cobrou de cavadinha e fez o segundo gol do Inter. Para encerrar o jogo, mais duas expulsões. Marabá e Víctor Cuesta foram expulsos. O volante do Aimoré deu uma entrada forte em Edenilson, enquanto o zagueiro colorado saiu por acertar o camisa 8 do rival.

PÊNALTI E DESPERDÍCIO COLORADO

No começo do segundo tempo um novo pênalti para o Internacional. Aos 2, depois de cobrança de escanteio de Palacios, Galhardo e Neto Baiano dividiram, e o jogador do Aimoré colocou a mão na bola. Dessa vez Patrick cobrou, mas mandou por cima.

MAIS UM DE THIAGO GALHARDO E REAÇÃO DO AIMORÉ

Se Patrick desperdiçou a oportunidade de anotar mais um, Thiago Galhardo mostrou que o Inter podia mais. Aos 6, Patrick viu o atacante livre. Na sequência, o jogador deslocou o goleiro Raul. Após o gol, os donos da casa mostraram ter acordado para o confronto. Aos 9, Darlan aproveitou cobrança de escanteio, viu a defesa do Inter vacilar e descontou de cabeça para o Aimoré.

HAT-TRICK, GOL CONTRA E BAILE DO COLORADO

A partir dos 16 minutos, só deu Internacional no Cristo Rei. E, em mais uma falha dos mandantes, a defesa do Aimoré falhou, e Galhardo driblou Raul. Dessa forma, anotou o seu terceiro no confronto. Com o gol, o atacante se consagrou como artilheiro do time na temporada.

Após algumas substituições, os times pouco assustaram, deixando o jogo morno. Porém, o Inter voltou a aparecer apenas no final da partida. Aos 43, Caio chutou cruzado. Tcharles tentou cortar, mas mandou para o fundo da rede de seu próprio clube. Para encerrar, Guerrero teve que deixar o seu. Moisés encontrou o peruano, que entortou Darlan e matou no canto esquerdo do goleiro anfitrião, aos 46.

FICHA TÉCNICAAIMORÉ 1 x 6 INTERNACIONAL Estádio: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)Data: 14 de abril de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gomes do AmaralAssistentes: André da Silva Bittencourt e Juarez de Mello JúniorCartões amarelos: Neto Baiano e Tcharles (AIM), Moisés (INT)Cartões vermelhos: Jean Roberto e Marabá (AIM), Cuesta (INT)

GOL: Heitor (Inter) aos 18 do primeiro tempo; Thiago Galhardo (Inter), aos 39 do primeiro tempo, aos 7 minutos e aos 18 minutos do segundo tempo; Darlan (Aimoré), aos 10 minutos do segundo tempo; Tcharles (Aimoré), contra, aos 43 minutos do segundo tempo; Guerrero (Inter), aos 48 do segundo tempo.

AIMORÉ (Gilson Maciel)Raul; Bruno Ferreira (Tcharles), Renato, Darlan, Lucas Sampaio; Marabá, João Denoni (Mineiro), Luís Soares (Erico Júnior), Isaias e Guilherme Beléa (Everton Júnior); Neto Baiano (Janeudo)