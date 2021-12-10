Internacional fecha a temporada com jejum de vitórias

Fim da temporada 2021 para o Internacional. Nesta quinta-feira, o Colorado foi até o interior de São Paulo e acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0.

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O placar negativo impediu que o Colorado tivesse alguma possibilidade de sonhar com a Libertadores e o time irá se contentar com a Sul-Americana.

Agora, resta saber quais serão os planos da diretoria, que promete uma grande reformulação no elenco e comissão técnica.

Jejum de vitórias

Desde o triunfo contra o Athletico, o Inter colecionou insucessos e fecha a temporada com seis partidas sem vencer. No total, foram cinco derrotas e um empate.