Internacional está de olho em novo técnico e volta de ídolos para 2022

Após um término de 2021 frustrante, o Internacional está de olho na montagem do elenco e comissão técnica para a disputa da próxima temporada.

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No momento, a principal meta é definir se Diego Aguirre fica ou vai embora. Em baixa, o uruguaio é contestado nos bastidores e a diretoria trabalha com nomes no mercado, como, por exemplo, uma volta do técnico Eduardo Coudet. Pablo Vojvoda, um dos nomes mais cotados, não vai sair do Fortaleza.

Contratações

Até o momento, o Internacional não oficializou a chegada de qualquer atleta para a temporada 2022.

- Jogadores na mira

Mesmo sem a permanência da comissão técnica assegurada, a diretoria analisa possíveis contratações. Luiz Adriano, sem espaço no Palmeiras, pode voltar ao Beira-Rio. Por falar em retorno, Andrés D’Alessandro, livre no mercado, já manifestou que pretende vestir o manto Colorado.

- Quem saiu

Com o contrato encerrado, o goleiro Marcelo Lomba deixou o Colorado e busca outra oportunidade no mercado. Renzo Saravia, contratado na época de Eduardo Coudet, também deixou o Colorado. Ele voltou ao Porto-POR.

- Quem pode sair

A reformulação deve acontecer, mas em volume menor. A diretoria do Inter analisa cuidadosamente os nomes do elenco e aguarda propostas. O volante Patrick interessa ao futebol do México. O volante Edenílson também está na mira do futebol árabe e recebe sondagens.

- Time-base de 2022

Daniel; Heitor, Victor Cuesta, Bruno Méndez e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

- Desafios em 2022 (competições que irá disputar)

Sem a Libertadores, o primeiro objetivo do Colorado é a conquista do Gauchão, torneio que não vence desde 2016. No calendário do Inter, o time ainda tem a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.

- Os primeiros jogos de 2022

26/01 ou 27/01 - Juventude x Internacional

30/01 ou 31/01 - Internacional x União Frederiquense

2/02 ou 3/02 - Internacional x Novo Hamburgo

6/02 ou 7/02 - Caxias x Internacional

9/02 ou 10/2 - Internacional x Brasil de Pelotas