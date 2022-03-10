futebol

Internacional encaminha a contratação de Wanderson

Atacante está com o contrato suspenso no Krasnodar e vai incorporar o elenco do Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 18:35

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:35

O Internacional está de olho no mercado de transferências e deve confirmar nas próximas horas a chegada do atacante Wanderson, do Krasnodar-RUS.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Por conta da suspensão de seu contrato com o clube russo, ele topou a proposta do Inter e vai incorporar o elenco de Alexander Medina, segundo o ge.
Sem atuar desde maio de 2021 por conta de lesão no tornozelo, Wanderson é uma oportunidade de mercado e a sua característica casa com o que o Colorado deseja ter no grupo.
O acordo entre Internacional e Wanderson será de empréstimo e o preço fixado para a compra dos direitos federativos é de 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões).
Carreira
Nascido no Brasil, Wanderson construiu a sua carreira na Europa, onde defendeu as cores do Ajax-HOL, Beerschot-BEL, Getafe-ESP, Salzburg-AUS e por fim o Krasnodar-RUS.
Crédito: Divulgação/Krasnodar

