Internacional e Juventude realizam ações voltadas para o dia das crianças

Crédito: Taison e Bruno Méndez tirando foto em ação do Colorado no Dia das Crianças (Divulgação/Internacional

Nesta terça-feira (12), é celebrado o dia das crianças em todo o país. Pensando em se aproximar dos novos torcedores, Internacional e Juventude promovem atividades direcionadas aos pequenos.

O Inter lançou uma campanha para presentear os seus sócios mirins com carteirinhas oficiais. A ação também conta com a participação dos familiares, pois incentiva a associação ao Clube do Povo na modalidade Sócio Coloradinho.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, em todas as sextas-feiras do mês de outubro, das 10h às 12h e das 14h às 17h (de Brasília), as crianças que se associarem ou renovarem o seu vínculo de sócio terão a oportunidade de tirar uma foto na sala de coletiva do Beira-Rio. Posteriormente, esses registros serão postados nas redes sociais do Inter.

- Muito mais que o valor material, esse presente representa o intangível, que é o amor que passa de geração para geração. É algo que não podemos mensurar, mas que tem um valor inestimável. Queremos os jovens torcedores, os sócios coloradinhos, cada vez mais próximos do clube e isso depende muito do exemplo que vem de casa - disse Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Internacional.

Na última segunda-feira (11), o Juventude e o Centro Espírita Jardelino Ramos se uniram em prol dos jovens do Projeto Virando o Jogo. Os pequenos puderam se divertir com muita dança, comida e presentes. Todas as crianças receberam um kit com brinquedos e puderam tirar muitas fotos com o mascote do Ju, o Periquito.

Marcelo Palaia, especialista em marketing esportivo e professor do segmento pela ESPM-SP, afirma sobre a pretensão dos clubes em obter retorno com ações planejadas para crianças:

- Os times buscam aumentar a base de apoiadores e fidelizar os sócios torcedores desde cedo, dando benefícios aos cadastrados. Além disso, crianças são ótimas fontes de renda para o clube, pois levam os pais a consumirem produtos da instituição. Assim, a paixão vai passando de geração em geração.

Renê Salviano, executivo com mais de 20 anos de experiência profissional e proprietário da agência de marketing esportivo HeatMap, comentou como os clubes poderiam comunicar com os torcedores novos: