Internacional domina, vence o Grêmio e garante vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho

Se a fase não era boa para a dupla Gre-Nal, pelo menos o lado Colorado sai do Beira-Rio mais contente após a vitória por 1 a 0 no clássico válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho (o jogo seria realizado no dia 26 de fevereiro, mas foi adiado devido ao apedrejamento do ônibus do Grêmio na chegada ao estádio do Inter).

O gol de David nos acréscimos do 1º tempo serviu não apenas para dar os três pontos ao Inter, mas também garantir a classificação para a a semifinal da competição e aliviar um pouco a pressão em cima do técnico Alexander Medina e de todo o elenco.

CLASSIFICAÇÃOCom o triunfo, o Internacional chega aos 18 pontos, na 3ª colocação. O Tricolor é o vice-líder, também com 18 pontos.

CALENDÁRIONa última rodada da fase de classificação, o Internacional encara o Guarany, fora de casa. O Grêmio mede forças diante do Ypiranga, na Arena.INTERNACIONAL NO ATAQUEO Colorado iniciou o jogo no campo ofensivo e logo de cara deu trabalho ao goleiro Brenno, que defendeu o chute de Moisés e viu a torcida incendiar o Beira-Rio. Com o passar do tempo, o time de Alexander Medina tomou conta do meio-campo e trabalhava para furar a defesa.

CADÊ O GRÊMIO?Com uma postura mais reativa, o Tricolor pouco fazia dentro das quatro linhas. O meio-campo não encaixava e nada surgia para incomodar Daniel.

PRESSÃO DO INTERSe o Grêmio não jogava, o Inter se aventurava e dava trabalho a Brenno. O goleiro do Imortal voltou a aparecer ao defender uma finalização de David. Pouco depois, Victor Cuesta carimbou a trave.

GOL DO INTERNACIONALDe tanto insistir, o Inter finalmente balançou a rede do Grêmio. Após cruzamento da direita, a bola atravessou a grande área e chegou em David, que pegou de primeira, contou com o desvio de Geromel e viu a bola morrer no fundo da rede, 1 a 0.

CHANCE DO GRÊMIOO Tricolor só levou perigo ao gol do Internacional na casa dos 13 minutos da etapa final. Nicolas soltou o canhão na cobrança de falta e Daniel se esticou para evitar a bola na rede.

CAMPAZ, CAMPAZ...O Internacional controlava o jogo, mas deu alguns espaços ao Grêmio, que apostava no contra-ataque. Em um deles, Elias encontrou Campaz, que recebeu sozinho na intermediária. Faltou velocidade ao colombiano, que foi bloqueado na entrada da grande área pelo zagueiro.

INTERNACIONAL 1 X 0 GRÊMIOLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 09/3/2022 – 21hÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Taison, Bustos, Moisés, Fernando Machado, Boschilla, Wesley Moraes (INT), Villasanti, Thiago Santos (GRE)Cartões vermelhos: –Gols: David (46’/1ºT)