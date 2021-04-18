Internacional divulga a lista de inscritos para a Libertadores

Está tudo pronto para o Internacional estrear na Libertadores da América. No último sábado, o Colorado encerrou a expectativa e confirmou a lista de inscritos para o torneio continental.
A principal novidade é Taison, que foi contratado junto ao Shaktar Donetsk e já apareceu entre os que irão disputar a Primeira Fase.
Apesar da inscrição, o atleta não está regularizado. O Colorado tem até a 3ª rodada da fase de grupos para resolver as questões burocráticas para contar com o atleta.
Grupos
Em busca do tricampeonato, o Internacional terá pela frente o Always Ready, Olimpia e Deportivo Táchira.
Veja os inscritos:Divulgação/Inter