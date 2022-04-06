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Internacional diminui média de idade do elenco e aposta nas categorias de base

Dos 36 jogadores que compõem o elenco, 15 deles possuem menos de 22 anos de idade
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LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 15:02

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:02

Prestes a estrear na Copa Sul-Americana diante do 9 de Octubre-EQU nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), o Internacional vive um momento de revitalização do elenco. Nos últimos 12 meses, o clube gaúcho passou por uma reformulação gradual da equipe onde, atualmente, 15 jogadores à disposição do treinador Alexander Medina possuem menos de 22 anos de idade. Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Contratado com a fama de moldar jogadores da base para a devida adaptação ao seu estilo de jogo, o técnico uruguaio tem utilizado com frequência atletas como Maurício (20 anos), Kaique Rocha (21) e Jhonny (20), tendo sido o último titular em seis das 14 partidas do Colorado em 2022. Recentemente, os meias Matheus Dias e Estêvão, que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, também foram promovidos ao elenco principal.
- Estamos em um momento de transformação do elenco e da filosofia de jogo. Essa mudança não ocorre de forma instantânea, é gradual, com um planejamento a médio e longo prazo, para que a gente consiga atingir um nível alto de competitividade e desempenho. Nossas perspectivas futuras são muito positivas, todos os departamentos estão trabalhando de forma conjunta para atingir resultados dentro e fora das quatro linhas - pontuou o presidente Alessandro Barcellos.
Houve também uma mudança nas lideranças da equipe. Com a saída de jogadores experientes, exemplo de Marcelo Lomba, Patrick e Danilo Fernandes, Taison se tornou ainda mais uma voz ativa e um dos principais líderes no elenco. O meia-atacante, que participou da campanha do título da Sul-Americana em 2008 junto com D’Alessandro, é o capitão da equipe e referência técnica.
Depois de estrear na Sul-Americana, as atenções do time do Beira-Rio se voltam para a primeira rodada do Brasileirão onde o primeiro desafio promete ser complicado: o atual campeão Atlético-MG, em Belo Horizonte. A partida em questão ocorre no domingo (10), às 16h.
Crédito: MaurícioemtreinodoColorado(RicardoDuarte/Divulgação/Internacional

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