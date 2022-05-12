Internacional deve ter novidade contra o Corinthians

O Internacional volta a campo no próximo sábado e o técnico Mano Menezes ajusta o time que vai a campo encarar o Corinthians, no Beira-Rio.
Para quebrar a série de dois empates consecutivos da equipe no Brasileirão, o treinador trabalha para arrumar a parte ofensiva.
Desta vez, Mano Menezes pretende dar mais criatividade ao meio-campo e deve promover a entrada de Alan Patrick.
O meia entrou no último domingo contra o Juventude e agradou a comissão técnica de Mano.
Antes de encarar o Alvinegro, o Internacional faz mais um treino no CT Parque Gigante, agendado para sexta-feira.