Internacional demite executivo de futebol e mantém o técnico Alexander Medina após eliminação precoce

Após a queda precoce na Copa do Brasil para o Globo, o Internacional demitiu o executivo de futebol Paulo Bracks. A decisão foi anunciada após longa reunião nesta sexta-feira no clube. Apesar da forte pressão, o técnico Alexander Medina segue no comando do time.Em entrevista coletiva, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, anunciou a saída do executivo de futebol. Ele agradeceu ao profissional e contou que o clube já busca um substituto.
- Tenho que agradecer o trabalho e a dedicação do Paulo Bracks, que nos deixa na data de hoje. Desde já a gente deseja um grande sucesso. Um profissional que teve uma oportunidade importante no Internacional, nos ajudou em vários processos. A gente agora passa a buscar um profissional que venha substituir à altura e principalmente podendo nos ajudar a alavancar ainda mais essas funções que são tão importantes, uma responsabilidade cada vez maior.
Bracks chegou ao Internacional no começo de 2011, após bom trabalho no América-MG. Alessandro Barcellos evitou botar na conta do ex-executivo colorado a má fase do time na atual temporada.