Internacional consegue entrar no G-6 com empate diante do Bragantino

Crédito: Divulgação / Internacional

Na noite da última quinta-feira, o Internacional recebeu o Red Bull Bragantino e ficou no empate por 1 a 1, resultado que frustrou os planos do Colorado.

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Porém, mesmo sem somar os tão esperados três pontos como mandante, o time de Diego Aguirre conseguiu entrar na zona de classificação da Libertadores.

Agora, o Internacional aparece na 6ª colocação, com 40 pontos, mesmo desempenho do Corinthians. A vantagem do Colorado é o saldo de gols (7 a 4).

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