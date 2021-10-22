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futebol

Internacional consegue entrar no G-6 com empate diante do Bragantino

Colorado ultrapassou o Corinthians com o resultado de 1 a 1 dentro do Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:24

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:24

Crédito: Divulgação / Internacional
Na noite da última quinta-feira, o Internacional recebeu o Red Bull Bragantino e ficou no empate por 1 a 1, resultado que frustrou os planos do Colorado.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, mesmo sem somar os tão esperados três pontos como mandante, o time de Diego Aguirre conseguiu entrar na zona de classificação da Libertadores.
Agora, o Internacional aparece na 6ª colocação, com 40 pontos, mesmo desempenho do Corinthians. A vantagem do Colorado é o saldo de gols (7 a 4).
Confronto direto
Empatados nos pontos, o Inter tem um confronto direto para disparar e abrir vantagem em cima do rival direto. No domingo, Inter e Corinthians medem forças no Beira-Rio.

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