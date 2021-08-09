Internacional conquista terceira vitória fora de casa

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

O domingo foi mágico para o Internacional. No Maracanã, o Colorado massacrou o Flamengo por 4 a 0 e amenizou a crise que ronda o Beira-Rio.

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Além do resultado elástico, o Colorado potencializou o seu desempenho fora de casa, que é melhor do que como mandante.

Nas quatro vitórias do Brasileirão, o Inter venceu três deles fora de casa. Antes do Fla, a equipe de Aguirre havia derrotado Bahia e Chapecoense.