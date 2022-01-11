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futebol

Internacional confirma renovações e saídas do elenco

Colorado voltou aos trabalhos nesta terça-feira e a diretoria fez diversos anúncios para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:48

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:48

O Internacional se apresentou no CT Parque Gigante nesta terça-feira e a diretoria fez questão de anunciar as permanências do zagueiro Victor Cuesta, do lateral Moisés, do volante Rodrigo Lindoso e do atacante Johnny.
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No caso do zagueiro Victor Cuesta, o novo contrato do argentino vai até 2023. Já os outros atletas ficam no Colorado até dezembro de 2024.
Dispensas
Se alguns nomes permanecem no Inter, outros vão embora. A diretoria do Colorado confirmou que Juan Manuel Cuesta retornar ao Independiente Medellín. Já o goleiro Vitor Hugo foi para o Figueirense e o defensor Pedro Henrique acabou cedido ao La Serena-CHI.
Além do trio, o time gaúcho informou que os meio-campistas Richard e Ramon foram emprestados ao Atlético-GO e Neftçi-Azerbaijão, respectivamente.
Por fim, o atacante Guilherme Pato, um dos atletas que tinham esperança de ganhar mais espaço, teve o contrato rescindido. Porém, ele permanece com uma porcentagem presa ao Inter.
Contratados
Até o momento, o Internacional confirmou as chegadas do centroavante Wesley Moraes e do meia Andrés D’Alessandro.
Crédito: CuestaficanoColoradoatédezembrode2023(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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