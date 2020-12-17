Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Internacional comemora 14 anos do título Mundial

No dia 17 de dezembro de 2006, o time de Abel Braga venceu o Barcelona na decisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 19:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 19:12

Crédito: Yuriko Nakao / Arquivo Lance!
O 17 de dezembro é especial para o Internacional. Nesta quinta-feira, o clube do Beira-Rio comemora 14 anos do título do Mundial de Clubes da FIFA.Na temporada 2006, o time comandado por Abel Braga havia conquistado a Libertadores da América em duas finais eletrizantes com o São Paulo, que defendia o título continental.
Após coroar a trajetória vitoriosa na América, a aposta do Internacional foi chegar ao Japão com a sua melhor forma física e mental, já que a grande final seria com o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco e Cia.
Na semifinal o duelo foi contra o Al-Ahly. Vitória por 2 a 1 e esperança mais que renovada para brigar pelo tão cobiçado título.
+ TABELA DA LIBERTADORES DA AMÉRICA
Na final o Colorado soube jogar de maneira inteligente, segurou a pressão do Barcelona e encaixou o tão sonhado contra-ataque aos 37 da etapa final. Iarley, sempre ele, fez jogada individual, achou Guabiru, que bateu firme para vencer Valdés.
Depois do gol, foi só administrar o tempo e esperar o apito final para vibrar com a então conquista inédita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados