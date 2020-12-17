Internacional comemora 14 anos do título Mundial

Crédito: Yuriko Nakao / Arquivo Lance!

O 17 de dezembro é especial para o Internacional. Nesta quinta-feira, o clube do Beira-Rio comemora 14 anos do título do Mundial de Clubes da FIFA.Na temporada 2006, o time comandado por Abel Braga havia conquistado a Libertadores da América em duas finais eletrizantes com o São Paulo, que defendia o título continental.

Após coroar a trajetória vitoriosa na América, a aposta do Internacional foi chegar ao Japão com a sua melhor forma física e mental, já que a grande final seria com o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco e Cia.

Na semifinal o duelo foi contra o Al-Ahly. Vitória por 2 a 1 e esperança mais que renovada para brigar pelo tão cobiçado título.

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Na final o Colorado soube jogar de maneira inteligente, segurou a pressão do Barcelona e encaixou o tão sonhado contra-ataque aos 37 da etapa final. Iarley, sempre ele, fez jogada individual, achou Guabiru, que bateu firme para vencer Valdés.