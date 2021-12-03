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futebol

Internacional começa a planejar a temporada 2022

Colorado analisa elenco e busca no mercado a chegada de um novo treinador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:45

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:45

A temporada 2021 ainda não acabou, mas isso não impede o Internacional de pensar no que fazer em 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo com o time na briga para garantir uma vaga na cobiçada Libertadores da América, a diretoria começa a projetar a chegada de reforços e uma nova comissão técnica.
Enquanto inúmeras especulações surgem nos bastidores, a única certeza é que Diego Aguirre não fica no Beira-Rio.
A insatisfação com o trabalho do uruguaio é enorme e a ideia é contratar um treinador mais ‘ofensivo’ e que possa dar fôlego ao time.
Alguns nomes surgem nos corredores do Beira-Rio e o favorito é Pablo Vojvoda, que brilha no Fortaleza.
Em relação ao elenco, a ideia é não vazar nenhuma informação sobre dispensa para que o time não ‘desanime’ nas rodadas finais e brigue até o fim para chegar ao torneio continental.
Crédito: Interpensanapróximatemporada(RicardoDuarte/Internacional

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