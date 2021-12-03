Internacional começa a planejar a temporada 2022

A temporada 2021 ainda não acabou, mas isso não impede o Internacional de pensar no que fazer em 2022.

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Mesmo com o time na briga para garantir uma vaga na cobiçada Libertadores da América, a diretoria começa a projetar a chegada de reforços e uma nova comissão técnica.

Enquanto inúmeras especulações surgem nos bastidores, a única certeza é que Diego Aguirre não fica no Beira-Rio.

A insatisfação com o trabalho do uruguaio é enorme e a ideia é contratar um treinador mais ‘ofensivo’ e que possa dar fôlego ao time.

Alguns nomes surgem nos corredores do Beira-Rio e o favorito é Pablo Vojvoda, que brilha no Fortaleza.

Em relação ao elenco, a ideia é não vazar nenhuma informação sobre dispensa para que o time não ‘desanime’ nas rodadas finais e brigue até o fim para chegar ao torneio continental.