Internacional celebra a identidade gaúcha em uniforme reserva para a temporada 2022

Nesta sexta-feira, o Internacional e a Adidas, a sua fornecedora de material esportivo, lançam o novo uniforme reserva para a temporada 2022, que faz uma homenagem as raízes coloradas.

A inspiração vem da herança gaúcha e celebra as riquezas e diversidade do Estado que ajudou a construir a identidade do Clube. Predominantemente branca, a camisa ganha uma gola especial em V com faixas em verde, vermelho e amarelo, que representam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e exaltam o orgulho gaúcho.

Completam a camisa o logo da adidas e as tradicionais três listras no ombro, ambos em vermelho. O calção apresenta toques em branco nas três listras e no detalhe na barra.

O novo uniforme II está disponível nas lojas físicas e virtuais da Adidas e Inter Store, além do site www.lojadointer.com.br, nas versões masculino e feminino por R$ 299,99, e infantil por R$ 249,99.