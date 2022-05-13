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futebol

Internacional celebra a identidade gaúcha em uniforme reserva para a temporada 2022

Inspirada no orgulho da torcida, a camisa traz detalhes nas cores que
envolvem a bandeira do Rio Grande do Sul...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 10:51
Nesta sexta-feira, o Internacional e a Adidas, a sua fornecedora de material esportivo, lançam o novo uniforme reserva para a temporada 2022, que faz uma homenagem as raízes coloradas.
A inspiração vem da herança gaúcha e celebra as riquezas e diversidade do Estado que ajudou a construir a identidade do Clube. Predominantemente branca, a camisa ganha uma gola especial em V com faixas em verde, vermelho e amarelo, que representam as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e exaltam o orgulho gaúcho.
Completam a camisa o logo da adidas e as tradicionais três listras no ombro, ambos em vermelho. O calção apresenta toques em branco nas três listras e no detalhe na barra.
O novo uniforme II está disponível nas lojas físicas e virtuais da Adidas e Inter Store, além do site www.lojadointer.com.br, nas versões masculino e feminino por R$ 299,99, e infantil por R$ 249,99.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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