Internacional bate União Mogi e garante 100% na Copinha

Nesta segunda-feira (10), o Internacional poupou alguns jogadores, visto que já estava com a classificação, mas mesmo assim mandou uma equipe forte e bateu o União Mogi por 3 x 0, com gols marcados por João Félix, Samuel e Vitinho.
Com o resultado, o Colorado garantiu a liderança do grupo com nove pontos, tendo 100% de aproveitamento. O União Mogi, com dois, foi eliminado visto que a Portuguesa venceu mais cedo e chegou aos quatro.
O Internacional começou melhor e não demorou muito para conseguir abrir o placar. Aos 13 minutos, em cobrança de escanteio de Pedrinho, João Félix subiu mais alto que a defesa adversária e abriu o placar.
Ainda superior, conseguiu abrir vantagem aos 28'. Pedrinho cobra falta levantando na área, o zagueiro Samuel subiu e estufou as redes, fazendo o segundo colorado.
No segundo tempo o cenário não mudou, com o Inter dominando as ações e quase fez o terceiro. Leonardo acertou bom passe para Tortello arriscar tapa de fora da área, levando perigo.
Aos 24', Rangel fez jogada individual e tocou para Vitinho, após enrolo, a bola fica com o camisa 21, que soltou uma bomba, marcando o terceiro.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA União Mogi 0 x 3 Internacional Data/Horário: 10 de janeiro de 2022, às 17h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi das Cruzes - SPGols marcados: João Félix (13'/1T) (0-1), Samuel (28'/1T) (0-2), Vitinho (24'/2T) (0-3)Cartões amarelos: Reginaldo, Adriel, Matheusinho, Torresmo, Danilo Borges (União Mogi)
UNIÃO MOGI: Vinicius; Matheus; Barba, Munir Jr e Joanderson (Romário 40'/1T) ; Danilo Borges; Allef (Victor 15'/2T), Gustavo Fernandes (Bahia - intervalo) e Matheusinho (Torresmo 28'/2T); Rosa (Ryan - intervalo) e Matheus Chulapa (Emerson 28'/2T).
INTERNACIONAL: João Victor; Guilherme Varjão, Samuel, João Félix (Guto 33'/2T) e Felipe (Rangel 15'/2T); Lukatan, Matteo e Vitinho; Pedrinho (Tortello 15'/2T), Adriel e Leonardo (Enzo 33'/2T).