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Internacional avança para as semifinais do Brasileirão feminino em duas categorias

Coloradas vem fazendo campanhas de destaque no futebol feminino...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 18:38
Crédito: Luiza Moraes/Staff Images Woman/CBF
O último final de semana foi de êxitos para o Internacional no futebol feminino. Na sexta-feira (20), após empatar em 1 a 1 com o Corinthians, as Coloradas cravaram a classificação para as semifinais do Brasileirão Sub-18. Já a equipe principal, que jamais tinha avançado para as semifinais do torneio, conquistou o feito inédito após vencer o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Claudio Curra, diretor de futebol feminino colorado, comemorou os resultados.
Jogando em sede única nas duas primeiras fases, em Sorocaba, interior de São Paulo, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Corinthians na última rodada, classificando para a próxima fase do torneio. As semifinais e finais terão jogos de ida e volta. Em caso de empate ao final dos dois confrontos, a vaga na decisão e o título serão decididos nos pênaltis.Em três edições do Campeonato Brasileiro Sub-18, o Internacional esteve nas duas finais, sendo campeão na primeira edição e vice na segunda. Em busca do bicampeonato em 2021, as atletas do técnico Fábio Sanhuda voltam aos gramados no dia 2 de setembro, no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, e decidirão a vaga para a final em 9 de setembro, em Porto Alegre.
- Estamos no terceiro ano do campeonato Sub-18 e nos sentimos orgulhosos de estar entre os quatro finalistas. Já conquistamos um título e um vice e esse ano estamos novamente na semifinal, lutando para chegar na final. Ressalto que no grupo de base o principal objetivo é formar nossas atletas para que elas tenham identificação Colorada, que acreditem sempre e que cresçam no clube, conquistado títulos ,mas, fundamentalmente, que elas tenham um crescimento técnico, que elas se desenvolvam como cidadãos - analisou Claudio Curra.
Já a equipe principal teve emoção até o final. No último domingo, dia 22, após perder o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 1 para o São Paulo, as Gurias Coloradas venceram a equipe tricolor por 3 a 1, com gol já nos acréscimos, e garantiram a vaga inédita para a próxima fase da competição.
O próximo adversário do Inter será o Palmeiras, que eliminou o Grêmio nas quartas de final. Essa é a primeira vez que um time gaúcho participará da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.- Não existe um segredo para o sucesso. Temos um trabalho sério, um investimento feito pela gestão, que é comprometida com o futebol feminino. Não negamos esforços para que tenhamos sempre o que é de melhor para as nossas meninas. Escolhemos um pessoal qualificado, que tem um espírito de luta e união. Fazendo com que o Inter esteja sempre em alto nível. Acredito que o trabalho de gestão de grupo feito pela direção e pela comissão técnica é uma das coisas que faz com que o Inter tenha essa capacidade de estar sempre brigando por títulos. É nesse espírito que temos a satisfação de hoje estarmos entre os quatro melhores do país - emendou o dirigente colorado.

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