Internacional avança para as semifinais do Brasileirão feminino em duas categorias

Crédito: Luiza Moraes/Staff Images Woman/CBF

O último final de semana foi de êxitos para o Internacional no futebol feminino. Na sexta-feira (20), após empatar em 1 a 1 com o Corinthians, as Coloradas cravaram a classificação para as semifinais do Brasileirão Sub-18. Já a equipe principal, que jamais tinha avançado para as semifinais do torneio, conquistou o feito inédito após vencer o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Claudio Curra, diretor de futebol feminino colorado, comemorou os resultados.

Jogando em sede única nas duas primeiras fases, em Sorocaba, interior de São Paulo, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Corinthians na última rodada, classificando para a próxima fase do torneio. As semifinais e finais terão jogos de ida e volta. Em caso de empate ao final dos dois confrontos, a vaga na decisão e o título serão decididos nos pênaltis.Em três edições do Campeonato Brasileiro Sub-18, o Internacional esteve nas duas finais, sendo campeão na primeira edição e vice na segunda. Em busca do bicampeonato em 2021, as atletas do técnico Fábio Sanhuda voltam aos gramados no dia 2 de setembro, no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, e decidirão a vaga para a final em 9 de setembro, em Porto Alegre.

- Estamos no terceiro ano do campeonato Sub-18 e nos sentimos orgulhosos de estar entre os quatro finalistas. Já conquistamos um título e um vice e esse ano estamos novamente na semifinal, lutando para chegar na final. Ressalto que no grupo de base o principal objetivo é formar nossas atletas para que elas tenham identificação Colorada, que acreditem sempre e que cresçam no clube, conquistado títulos ,mas, fundamentalmente, que elas tenham um crescimento técnico, que elas se desenvolvam como cidadãos - analisou Claudio Curra.

Já a equipe principal teve emoção até o final. No último domingo, dia 22, após perder o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 1 para o São Paulo, as Gurias Coloradas venceram a equipe tricolor por 3 a 1, com gol já nos acréscimos, e garantiram a vaga inédita para a próxima fase da competição.